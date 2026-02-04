Salud de presentador de ‘Plancha Hits’ preocupa tras ser hallado desorientado en la calle

La aparición de Jeffrey Palma, reconocido productor y presentador del programa televisivo Plancha Hits, en condición de desorientación en las calles de Escazú, ha generado conmoción y preocupación en el ámbito del entretenimiento nacional.

Según confirmó su familia, el comunicador fue víctima de un asalto que le provocó un golpe en la cabeza, lo que derivó en su estado actual (ver video adjunto en la portada).



Palma fue trasladado al Hospital México, donde permanece internado en proceso de recuperación. Sus familiares indicaron que su condición es estable y que se encuentra recibiendo atención médica tanto física como emocional.



Imágenes del presentador circularon en redes sociales durante las últimas horas, lo que activó alertas entre amigos, colegas y seguidores, quienes desconocían su situación. Personas cercanas relataron que la noticia les causó un profundo impacto, especialmente por el historial personal del comunicador.



En 2021, Palma enfrentó la pérdida de su esposa, Adriana Morales, un hecho que marcó profundamente su vida. A esto se sumó que en 2025 logró superar un cáncer de colon, tras ocho cirugías y cuatro meses de hospitalización.



Su hermana, Ashley Palma, explicó que la familia ha trabajado de forma constante en el bienestar integral del presentador.

​“Jeffrey y la familia han luchado mucho por la salud física y mental de él, y en este momento se encuentra recuperándose”, indicó.

Por su parte, su tío Carlos Ramos, conocido como “El Porcionzón”, señaló que Palma ha enfrentado episodios de depresión y problemas de alcoholismo, por los cuales ha sido internado en centros de rehabilitación en varias ocasiones.



El caso se mantiene en desarrollo, mientras familiares, amigos y figuras del medio artístico expresan mensajes de apoyo y esperan una pronta recuperación del comunicador, quien durante años se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión costarricense.



