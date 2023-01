Salud de Kimberly Loaiza sufrió un quebranto tras sufrir parálisis facial

La presentadora, modelo y exparticipante de Dancing With the Stars Kimberly Loaiza reveló durante una entrevista exclusiva con el programa de De Boca en Boca que el 2021 fue un año que marcó su vida para siempre, pues fue cuando sufrió una severa parálisis facial como consecuencia del estrés.

"Yo me había quedado sin trabajo, sin ahorros, porque durante la pandemia mi hogar dependía de mis ingresos económicos y todo eso me estresó al punto de ver mi cara prácticamente derretida, mi boca estaba de medio lado, fue muy impactante para mí”, indicó Loaiza.

La exparticipante de Dancing With The Stars contó además que, durante aquel momento, su familia estuvo a punto de perder la casa, donde Loaiza vive con su mamá y hermanos, pues al no generar dinero, no tenía medios para pagarla.