Salsero Víctor Manuelle: “Cuando me llamó Gilberto, yo trabajaba en una fábrica de zapatos”

“Son 30 años, la gente todavía me quiere, sigo vigente. Soy afortunado y agradecido con Dios. Es una mezcla de emociones lindísimas y me han dado un recargar de energías. Me siento como si fuera un jovencito del 93 que me dieron ganas de seguir haciendo cosas, música nueva. La celebración de los 30 años ha sido un estímulo a mi carrera increíble”, aseveró el también compositor.