Salsero Maelo Ruiz: “me botaban de los salones de escuela porque pasaba cantando”

Con 55 años bien “salseados” y varias canciones que fueron éxitos a nivel mundial como 'Te va a doler' o 'Si supiera', Maelo Ruiz cantó en Costa Rica a "llenazo" total, demostrando por qué es uno de los íconos de su género a nivel mundial.



La historia de este artista puertorriqueño nacido en Nueva York comienza cuando nació con un problema serio de las amígdalas.

“Tenía un año cuando mi mamá y mi papá me llevaron al hospital y estuve un minuto en coma, después de la operación. Gracias a que sobreviví, pude seguir cantando, sabe Dios si no me hubieran operado de las amígdalas no estuviese cantando ahora” contó el artista.