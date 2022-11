Rogelio Cisneros de regreso a los escenarios

Por Rodolfo Rodríguez | 18 de noviembre de 2022, 17:57 PM

Canciones como “María”, “La Aurora” y “Qué vas a hacer esta noche” volverán a sonar en la voz de don Rogelio Cisneros.



El excantante de Gaviota pasó el susto luego de sufrir un derrame cerebral a inicios de octubre, que incluso lo llevó a estar internado al menos dos semanas en el hospital San Juan de Dios.

Sin embargo, Cisneros ya está listo para volver a los escenarios y comenzar la celebración de sus 45 años en la música.

“Me asusté por las secuelas del derrame, todavía me trabo un poco al hablar, pero los especialistas y lo que he podido ver es que para cantar no tengo ningún problema”, aseguró Cisneros.

La primera fecha será este sábado 19 de noviembre en el restaurante Palo Santo en la Garita de Alajuela y usted puede reservar su espacio al número 6448-2828.

Esta gira comprende presentaciones en todo el país y se extenderá hasta el próximo año, más detalles del estado de salud del cantante, así como de sus conciertos en el siguiente video.