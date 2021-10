¿Recuerda al galán del grupo A-ha?

El cantante noruego Morten Harket, conocido por ser el vocalista del trío A-ha, se dio a conocer como el galán del grupo en la época de los 80.

Logró publicar 10 álbumes de estudio, siendo su éxito más conocido Take On Me, en el año 1985.

Morten es padre de cinco hijos, actualmente tiene 61 años y fue el protagonista del video animado que enamoró a muchas mujeres por su estilo varonil y jovial.

Ahora interpreta temas de conciencia social, ambientales y de índole político.

La agrupación sorprende al público, de vez en cuando, con sus éxitos.

Repase la nota completa en el video adjunto.