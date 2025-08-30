“Realmente quería verlo y tenerlo en mis brazos, está hermoso”: Austin Berry conoce a su nieto

Hace apenas unos meses nació el pequeño Lucas, hijo de Camila Berry, y este fin de semana el exfutbolista y exparticipante de Mira Quién Baila, Austin Berry, junto a su esposa Cristina Alfaro, viajaron a Estados Unidos para conocerlo por primera vez.



“Fue muy emocionante, venía con una ansiedad, ya que acaba de cumplir 3 meses y realmente quería verlo, tenerlo en mis brazos, está hermoso”, comentó emocionado Austin a De Boca en Boca.



El exfutbolista no solo compartió la felicidad de ver a su nieto, sino también el orgullo que siente por su hija y la admiración hacia su yerno.



“Estoy muy orgulloso de ella y ver lo feliz que está en su etapa de vida en estos momentos como madre y esposa. El poder ver lo feliz que está con su esposo Arturo, me llena de agradecimiento con Dios por todo”, expresó.



Por su parte, Christina Alfaro, esposa de Austin, también mostró su alegría por este reencuentro familiar tan especial.



“Me siento muy bendecida de poder conocer y vivir este momento tan maravilloso y hermoso, ver de nuevo a Cami, y vivir estos momentos con Austin, me hace muy feliz y agradecida”, dijo.



Un viaje cargado de emoción, unión familiar y nuevas experiencias que marcan una etapa inolvidable.