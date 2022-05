Randall Salazar: "Yo no creo en el matrimonio"

El presentador del programa Buen Día, Randall Salazar, cumplió un año de recuperado tras sufrir complicaciones de salud por una meningitis, que lo mantuvo fuera de la pantalla durante un mes.



Salazar, de 52 años, estuvo hospitalizado por 10 días. Esto, según cuenta, lo llevó a tener mucho miedo de morir.



"Tuve mucho miedo y cuando me vi en el fondo del estañón, me pregunté ¿por qué a mí? Pero sí tuve mucho miedo de dejar mi vida, que mi vida fuera truncada con un montón de sueños que tengo por cumplir, tuve miedo de dejar a mi familia, a las personas que quiero", dijo el comunicador.



Salazar conversó en exclusiva con el periodista de De Boca en Boca, Walter Obando, y, ante la consulta sobre su estado sentimental, aseguró que no cree en el matrimonio, pero que está feliz y disfrutando de una relación amorosa.



"Hay alguien ahí importante, sí, es algo bien bonito y tengo muchas ganas de construirlo bien y de poner buenas bases", dijo el colaborador de Teletica.



No se pierda la nota completa en el video adjunto.

