La participante de Mira Quién Baila (MQB), Katherine Campbell, no quiere soltar la pista de MQB y está dispuesta a todo para seguir en competencia. La doctora se ha metido en todos los programas de Teletica para pedir votos, sabiendo que tiene un rival fuerte: Ítalo Marenco.



Sin embargo, Ítalo no se inmuta, asegura que no hará ninguna campaña para pedir apoyo. Confía plenamente en la comunidad que lo adoptó, y cuenta que apenas terminó el último programa, ya le estaban enviando pantallazos de la gente votando por él.



Este domingo 16 de noviembre, se conocerá a la quinta pareja eliminada de esta segunda temporada de Mira Quién Baila (MQB). La decisión estará entre Katherine Campbell e Ítalo Marenco. ¿Quién se queda y quién se va?

