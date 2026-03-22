Entretenimiento
Presentador Walter Campos se recupera tras cirugía de oído
Todo se dio a raíz de una infección que le dañó el tímpano y obligó a los médicos a intervenirlo.
El presentador de 7 Estrellas, Wálter Campos, habló con De Boca en Boca y confirmó que ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación, luego de una intervención en su oído.
Según nos contó, todo se dio a raíz de una infección que le dañó el tímpano y obligó a los médicos a intervenirlo.
“Ya estoy en recuperación… pero no puedo ver gente como en tres semanas para evitar algún resfrío”, dijo Campos
Por esta razón, el comunicador se mantendrá alejado de la pantalla por un tiempo y trabajando desde casa, mientras completa su proceso de recuperación y se prepara para volver poco a poco a sus funciones.
El periodista y presentador Daniel Céspedes será quien por algunos días estará en el campo de Walter en la pantalla de 7 EstrellasWa