Presentador Gustavo Peláez: “Algunos deseaban que me quedara mudo”

Por Allan Andino | 5 de agosto de 2022, 15:05 PM

El presentador y comediante Gustavo Peláez fue dado de alta, este jueves, tras haberse sometido a una operación en las cuerdas vocales, hace una semana. A pocas horas de su última revisión médica, él dijo sus primeras palabras al espacio De boca en boca.

Luego de explicar que tuvo que estar 21 días en silencio y que se le formaron unos pólipos, o una especie de ampollas que necesitaban ser tratadas, Peláez manifestó que algunos usuarios de redes sociales deseaban que se quedara más tiempo callado, dado que no les gusta su tipo de humor.

“Algunos deseaban que me quedara mudo. Me decían ‘lástima que solo va a estar callado 15 días’. Yo ya me lo tomo con humor porque, a esta edad, entiendo que lo que uno hace no le puede gustar a unos, pero hay miles a los que sí. Me parece duro desearle a alguien quedarse mudo”, externó.

El comediante de stand up comedy agregó que esta experiencia le sirvió para ponerse en los zapatos de personas que sí tienen dificultades para comunicarse de forma permanente y, con la ayuda de los músicos de Chillax, recibirá clases de Lengua de Señas Costarricense para dar, por primera vez en su vida, un show de comedia totalmente en Lesco.