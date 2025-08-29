Polémicos videos contra el “Pura Vida” desaparecieron de las redes de Ana Karina Manco

La polémica no tardó en crecer y ahora suma un nuevo capítulo: los videos donde la actriz venezolana Ana Karina Manco arremetió contra Costa Rica y aseguró que el famoso “pura vida” es una mentira, desaparecieron de sus redes sociales.



En esas publicaciones, Manco había afirmado:

​“Aquí todo el mundo le tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo que hay manejando”, acotó.

Además, fue más tajante al decir que “el pura vida es totalmente falso” y que en el país se vive “una hipocresía”.



Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones. Con más de 1.8 millones de seguidores, las palabras de la venezolana rápidamente se viralizaron, dividiendo opiniones entre quienes apoyaron sus quejas y quienes defendieron la esencia costarricense.

Una de las respuestas más fuertes fue la de la presentadora tica Verónica Bastos, quien no dudó en llamarla “malagradecida” y hasta le ofreció comprarle un boleto de avión para regresar a su país.

​“Exijamos disculpa pública. ¡Pura vida!”, expresó la conductora en sus redes sociales.

Ahora, los polémicos videos ya no se encuentran en el perfil de Ana Karina Manco, aunque el debate sigue encendido entre quienes defienden el “Pura Vida” y quienes lo cuestionan.

