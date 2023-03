¿Piensa Melissa Mora en matrimonio y en tener más hijos?

16 de marzo de 2023, 15:29 PM

La cantante Melissa Mora conversó con De Boca en Boca y asegura que ya ha hablado con su pareja, Alberto Gómez, sobre el matrimonio y la posibilidad de tener hijos.



“Eso es un tema que ya él me lo ha consultado, ya hemos hablado, sí, de boda. Me gustaría algo muy íntimo, pequeño, pero con las personas que quiero. No me gustaría algo tan grande, ni tan ostentoso, sino algo sencillo”, dijo la artista nacional.



Mora comentó que, actualmente, lo único que quiere es tener paz y que su gran amor, Alberto, ha logrado darle esa tranquilidad y felicidad.



“En algún momento de mi vida sentía que todo se me venía encima, sentía que el amor no era para mí, que no tenía mucha suerte con los hombres y con el amor pensaba que, cuando lo había encontrado, de pronto no era así”, dijo la ramonense.



La modelo dejó claro que en la relación con su pareja, con quien vive hace aproximadamente dos meses, no ha sido todo maravilloso, han tenido momentos difíciles, pero han logrado salir adelante.



Melissa Mora comentó que su novio es bastante chineador y que siempre está muy pendiente de ella. Agregó que a Gómez no le molestaría tener un hijo, pero por el momento están disfrutando al máximo de la relación.