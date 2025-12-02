Periodista Maynor Solano confirma su separación tras 12 años de matrimonio
El periodista deportivo Maynor Solano confirmó que ya no mantiene una relación con Karina Rodríguez, sin dar detalles, cerrando así un capítulo de 12 años de matrimonio y dos hijos en común.
Aunque la pareja decidió separarse hace exactamente un año, la noticia trascendió hasta ahora por decisión propia y en un marco de absoluta discreción.
De Boca en Boca conoció que todo el proceso se manejó de forma privada, procurando siempre proteger a la familia. Recientemente, se oficializó la ruptura con la firma del divorcio, un paso que ambos asumieron con respeto y madurez.
Según supo este medio, la expareja mantiene una excelente relación, enfocada en el bienestar de sus hijos y en sostener una convivencia cordial que prioriza la estabilidad emocional del hogar.