Periodista Gabriela Jiménez habla de su nuevo amor

Por De Boca en Boca Redacción | 10 de junio de 2022, 15:45 PM

La periodista de TD Más y el espacio "Contragolpe", Gabriela Jiménez, no tuvo mucho espacio de maniobra frente a las cámaras de De Boca en Boca.



Lo anterior porque la reportera y nueva competidora del formato "Dancing With The Stars" atendió, cordialmente, las consultas de este medio sobre su nuevo amor, sobre el que se rumoraba semana atrás: el jugador del Cartaginés, Marcel Hernández.



Jiménez, un tanto risueña y con ganas de no profundizar tanto en el tema, contó el apoyo que recibe de su enamorado para esta nueva etapa que experimentará en la pista de baile. Además, con foto en mano, habló de la imagen que les tomaron de forma desprevenida, cuando alguien los captó juntos mientras paseaban por Puerto Viejo, Limón.



