Periodista de Teletica Deportes ya tiene a su bebé en brazos: "Son momentos maravillosos"

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, ya tiene a su bebé, Alejandro, en brazos.

Calderón afirma que vivió momentos inolvidables al ver a su pequeño gran regalo de Dios en casa, junto a su esposa Lucía Rojas.

"Estamos muy contentos, muy felices, todo salió muy bien. Han sido momentos maravillosos, indescriptibles, de tener a Ale con nosotros, lo mejor es que está con salud y comiendo bastante", comentó Calderón.

El comunicador agradeció a Dios y a su esposa Lucía, así como a su familia, amigos y compañeros de trabajo por estar pendientes y acompañarlo durante todo el proceso.

"Todos han sido muy especiales con nosotros desde el primer día, Ale nació con mucho amor. Es un bebé muy amado y esperamos ser los mejores padres para él", añadió el periodista deportivo.

Para finalizar, Miguel relató que durante el nacimiento de su primogénito pensó mucho en su padre, quien falleció en noviembre anterior, y espera seguir los pasos de él como un gran ejemplo para su hijo.

"Estuve muy pendiente de uno de mis mejores ejemplos de vida, que fue mi papá. Espero seguir su legado y ser un guía para Alejandro como lo fue él para mí", concluyó Calderón.