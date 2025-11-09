Periodista de Teletica Deportes Miguel Calderón despide a su papá con un emotivo mensaje

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, compartió la triste noticia de la muerte de su padre, a quien describió con palabras llenas de amor y admiración.

​“Gracias por tanto, pa. Por luchar hasta el final, por enseñarnos a ser valientes en la vida y nunca darse por vencido. Luchaste por 20 años y nunca te quejaste”, expresó el comunicador junto a una fotografía donde aparecen tomados de las manos.

Calderón también añadió:

​“Nos dejas un legado gigante, un amor eterno y una huella maravillosa. Mi ídolo, mi superhéroe, mi campeón, mi viejo, mi motor en la vida. Te amo hasta el infinito, pa. Descansa en paz”.

El padre del periodista, quien llevaba su mismo nombre, falleció a los 71 años.





