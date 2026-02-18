Periodista de ‘Buen Día’ presenta a su bebé y habla de la maternidad: “Dios da la fuerza”

La periodista y presentadora de Buen Día, Carolina Monge, vive una de las etapas más especiales de su vida: la maternidad.

La comunicadora compartió cómo ha sido convertirse en mamá primeriza de Mariana, una bebé prematura que llegó antes de lo previsto﻿ (ver video adjunto).﻿

“Desde que sos mamá primeriza hay un montón de retos y cuando en este caso la bebé era prematura, yo creo que fue como tres veces más, porque teníamos que aprender mucho en cuanto a los cuidados que había que tener con ella, los controles médicos, la alimentación, pero gracias a Dios todo fue saliendo muy bien, fuimos aprendiendo, mi esposo y yo 100% comprometidos y sacando la tarea adelante; yo creo que Dios le da a uno esa fuerza”, contó a 'De Boca en Boca'.

Mariana nació el 23 de diciembre, con 34 semanas de embarazo y en medio de una condición llamada restricción de crecimiento intrauterino.

“Eso significa que, dentro del vientre, ella no estaba creciendo como un bebé promedio, entonces teníamos una bebé que estaba más pequeñita de lo que era un bebé promedio y, además, una bebé que nació de 34 semanas, pero Dios siempre en su infinita misericordia hizo que Mariana naciera supersaludable”, agregó.

Además, destacó el rol compartido con su esposo, Víctor Barrantes, y el apoyo de los abuelitos.

“El papá, es muy vacilón, porque la gente tal vez dice: ¿el papá te ayuda? No, él no me ayuda porque también es el papá: es un rol compartido, entonces no es una ayuda, sino un rol complementario donde los dos estamos 100%. Hemos tenido muchas restricciones, entonces han llegado ahí con mascarilla y a verla de ratitos, pero están vueltos locos; además, ha sido una ayuda increíble el apoyo de los abuelitos”, concluyó Monge.