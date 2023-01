Paula Brenes asegura que exnovio "le quebró un dedo y la tiró de carro en movimiento"

“Tengo que admitir que, cuando comencé a estudiar Periodismo, lo menos que quería era aparecer en televisión, pues venía arrastrando un saco de inseguridades y de experiencias que me hicieron una persona tímida, que prefería pasar desapercibida y todo empezó por el primer novio que tuve, que me decía que me fijara en un espejo, pues, según él, yo era una mujer horrible y que nadie más se fijaría en mí, incluso me tildaba de ser una piedra que él había pulido”, indicó la presentadora.