“Paté” Centeno sobre pensión alimentaria: “No puedo pagar ₡2 millones cuando no tengo trabajo”

Wálter “Paté” Centeno, ampliamente reconocido en el círculo del fútbol costarricense y extécnico del Deportivo Saprissa, enfrenta una batalla legal y personal que contrasta fuertemente con su exitosa trayectoria deportiva.



Desde su salida del ámbito técnico, Centeno ha sido figura recurrente en los medios: no por sus logros deportivos, sino por las complicaciones legales relacionadas con la pensión alimentaria.



El exfutbolista, quien siempre ha mantenido su vida lejos del escrutinio público, se vio obligado a abrirse frente a las cámaras tras ser detenido por la Fuerza Pública en Moravia, el pasado viernes. Este incidente lo llevó a compartir su frustración y su situación actual con el periodista Rodolfo Rodríguez, de De Boca en Boca.



Centeno explicó que ha estado intentando ajustar el dinero de la pensión desde hace más de seis meses, debido a su cambio de situación laboral, pero se ha enfrentado a la lentitud del sistema judicial.

“Llevo un trámite de rebajo desde hace seis meses y, al día de hoy, no ha habido una resolución de ese rebajo, el no tener el derecho de una respuesta rápida me ha afectado porque los meses siguen corriendo y el rebajo no llega”, lamentó el exjugador.