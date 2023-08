Pastor Dante Gebel habla sobre Costa Rica: "Me encanta porque su gente es maravillosa"

La madrugada de este jueves arribó a Costa Rica el reconocido pastor cristiano, escritor y presentador de televisión, Dante Gebel. Pasada la 1 a. m. y mientras subía el equipaje al vehículo que lo transportaba, muy amablemente atendió a De Boca en Boca, previo a su presentación de esta noche en el Centro de Convenciones, ubicado en Belén.



“Me hubiese gustado quedarme otro día más, pero no podíamos porque tengo que estar el sábado en California (Anaheim, donde se ubica la iglesia que lidera River Arena) para después volver a salir a Guatemala y El Salvador. Buscamos las maneras para hacer dos (presentaciones), pero no podíamos esta vez”, lamentó el actor, comediante y conferencista, en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.



Expresó que se siente muy cómodo cada vez que visita el país. La última vez que lo hizo fue antes de la pandemia, en el 2019. “Las veces que he estado, me encanta porque su gente es maravillosa y siempre me han tratado muy bien”, agregó.



Su presentación forma parte de una gira de conferencias bautizadas “PresiDANTE, no es otra clásica campaña política”, que agotó sus boletos en Costa Rica en tan solo tres horas.



“Va a estar bonito porque en los países donde ya estuvimos, estuvo maravilloso. Son dos horas de reírse, llorar, de pasarla muy lindo, les va a gustar muchísimo. No vengo a improvisar ni a ver qué pasa. Será algo muy al corazón, especialmente para aquellos que incluso jamás fueron a una iglesia o no tienen nada que ver con lo cristiano, es especialmente para ellos”, adelantó Gebel.



La nota completa de su llegada en el video adjunto.