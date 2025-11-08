Pareja de Lisbeth Valverde sorprende con video mostrando su lado más artístico

La pareja de la modelo y presentadora costarricense Lisbeth Valverde, Travis Cones, se robó la atención de muchos tras compartir en sus redes sociales un video donde deja ver su lado más artístico y relajado.



En las imágenes, Travis aparece sin camisa, mostrando su tonificado cuerpo y una guitarra en mano, mientras interpreta una melodía que acompañó con una producción sencilla, pero muy natural.



El video rápidamente generó comentarios positivos de parte de sus seguidores, quienes destacaron su talento, seguridad y carisma frente a cámara.









La presentadora, conocida por su participación en el programa

Mira quién baila (MBQ),

mantiene una relación estable y llena de complicidad con Travis, quien además de compartir su vida con ella, suele acompañarla en algunos de sus proyectos y viajes.