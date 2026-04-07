Padre Minor reaparece en televisión: “La vocación sigue, aunque no esté ejerciendo”

El exsacerdote costarricense Minor de Jesús Calvo, conocido como el Padre Minor, reapareció este martes 7 de abril en la televisión nacional con una participación en el programa De Boca en Boca, en una de sus exposiciones públicas más visibles de los últimos años.



Durante la entrevista, el religioso defendió la vigencia de su llamado espiritual, pese a no ejercer formalmente el sacerdocio.

“A mí todo el mundo me conoce como Padre Minor. Yo tengo la vocación sacerdotal, aunque no estoy ejerciendo, la vocación sigue encendida”, aseguró.

Calvo insistió en que su misión continúa a través de la predicación, apoyado en lo que considera dones otorgados por Dios.

“El porqué yo lo encuentro en la palabra de Dios. Dios da talentos y todos tienen un valor. Yo sé que el Señor me ha dado estos talentos, ¿cómo los voy a dejar guardados?”, cuestionó.

Fe, perdón y mensaje espiritual



En su intervención, el Padre Minor reiteró que su mensaje está centrado en la fe y el perdón, incluso frente a los episodios más duros de su vida. “Si no amo, no soy cristiano”, afirmó, al tiempo que recordó su paso por prisión.

“Estuve cinco años en una tortura carcelaria por delitos que no cometí”.

Lejos de mostrar resentimiento, aseguró que optó por el perdón.

​“Los fiscales, jueces que me llevaron a eso… yo cuando tenía el restaurante deseaba que llegaran para darles un gran banquete”, comentó.

También hizo una reflexión sobre la crítica pública, comparándola con la figura de Jesús.

​“Si a Jesús lo hicieron leña, siendo el más bueno… por eso yo predico, estoy predicando a otros, no a mí mismo”, dijo.

De la televisión a los proyectos personales



El exsacerdote recordó sus inicios en la televisión nacional, donde alcanzó notoriedad con el segmento Un minuto con Dios.

​“Comencé aquí en el 7. Recuerdo que doña Olga me dio la oportunidad. Era un minuto… grabamos cinco mil programas”, relató.

En cuanto a su vida actual, señaló que mantiene una rutina espiritual activa, asistiendo diariamente a misa a las 9 a. m., y enfocado en su programa radial Jesús Está Vivo.

Además, aseguró haber cerrado su etapa como empresario gastronómico. “Los restaurantes fue una etapa cumplida. Era algo que no me llenaba”, afirmó, en referencia a proyectos como La Casona Mexicana, impulsado junto a socios mexicanos.

Sobre su salud y estilo de vida, se describió con naturalidad: “Ya estoy viejo, tengo 62 años. No me cuido, lo normal. Comer bien, me gusta el vino, no fumo”.



Durante su entrevista, también bendijo la panza de la periodista Minerva Rojas, quien está embarazada.

“Una bendición especial para tu vientre”, le dijo, aventurando incluso que el bebé sería niña: “Yo no soy de batear, pero creo que va a ser una bebé”.

Además, le entregó una Biblia como obsequio a cada uno de los presentadores.



La presencia del Padre Minor en televisión ocurre meses después de su regreso a redes sociales el 31 de diciembre de 2025, cuando compartió un mensaje de fin de año enfocado en la gratitud a través de su espacio Jesús está vivo.



Su reaparición no pasa desapercibida en el país, debido a su historial público como figura mediática y a los procesos judiciales que marcaron su trayectoria.

En la actualidad, mantiene un perfil más bajo, centrado en su labor social mediante sus redes Jesús está vivo.

Puede repasar la entrevista completa a continuación:







