Pablo Montero lamenta poca asistencia a su concierto

Por Rodolfo Rodríguez | 26 de julio de 2022, 14:18 PM

El mexicano Pablo Montero tuvo un fin de semana para el olvido. La productora AYYYP tenía programados tres conciertos del artista: el sábado en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, el domingo en Santa Cruz y el lunes en Miramar de Puntarenas.



Para sorpresas de propios y extraños, el ambiente en la Zona Norte era desolador. Menos de 50 personas presenciaron el recital del cantante, quien lamentó lo sucedido con la producción del evento.



“Mi responsabilidad es presentarme, lo que me dijeron fue que no hubo publicidad. También me dijeron que los permisos para el concierto se los dieron hace tres días”, mencionó Montero.



Esta misma producción fue la responsable de la cancelación del concierto de Jerry Rivera, el viernes en Santa Cruz, en esta ocasión por inclemencias del tiempo que impidieron el evento; el salsero tampoco se presentó el domingo en San Carlos.

Artistas nacionales como Los Ajenos, Jecsinior Jara, Banda Tierra Liberiana y Melissa Mora tampoco subieron al escenario; en algunas ocasiones sin previo aviso, cuando ya habían llegado a los lugares acordados.



De Boca en Boca intentó establecer comunicación con el productor responsable de AYYYP Producciones, Kerry Gayle, pero no se obtuvo respuesta alguna.



En cuanto a la presentación de Pablo Montero en San Carlos, el sábado, el artista complació a los presentes y siempre se mostró contento de cantar en Costa Rica. Su show “Homenaje al Rey” fue un repaso de éxitos de Vicente Fernández, que dejó contentos a los pocos presentes.



Repase todos los detalles en el video adjunto.