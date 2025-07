Pablo Cartín quiere desmantelar banda que le robó su violín

El periodista Pablo Cartín atraviesa un momento de gran angustia, luego de ser víctima de un robo en el que perdió varios objetos de valor, entre ellos su violín y su pasaporte.



Cartín explicó que también le sustrajeron equipo de audio que tenía guardado en su vehículo.



“Fue un descuido de pocos minutos y me queda de experiencia”, expresó el comunicador.



Además, señaló que el caso podría estar relacionado con una banda que ha cometido otros delitos similares.



“Sobre todo para desmantelar un poco esta banda que ya se ha robado no solo equipo de audio y pertenencias, en el Poder Judicial me contaron que se han robado dos vehículos”, agregó.



Según explicó, uno de los responsables estaría intentando vender su violín en redes sociales y a academias de música.



“Hay un sujeto que está vendiendo mi violín en redes sociales y se lo está ofreciendo a academias de música que me han contactado. No pierdo la esperanza de que, en estos días, el OIJ ojalá que se ponga las pilas y que investiguen a los que tienen que investigar y que dé con el paradero de este sujeto”, manifestó Cartín.



El periodista espera que las autoridades actúen pronto para frenar esta ola de robos y recuperar sus pertenencias.