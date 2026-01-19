Óscar López dijo “sí, acepto” este fin de semana: vea aquí todos los detalles de la boda

Este domingo 18 de enero, Óscar López vivió uno de los momentos más significativos de su vida al darle el “sí, acepto” a la doctora Jessie Montes de Oca, en una boda civil que combinó elegancia, emoción y cercanía.



El enlace se celebró en Tierra Bonanza, en El Alto de Goicoechea, un espacio que cautivó a los aproximadamente 100 invitados por su cuidada decoración: mesas perfectamente acomodadas, arreglos delicados, iluminación romántica y una mesa de postres que robó miradas desde el inicio de la tarde (ver video adjunto de De Boca en Boca).



Minutos antes de la ceremonia, el nerviosismo del novio era evidente. López caminaba de un lado a otro, acompañado por su hijo, quien no dudó en brindarle palabras de apoyo y bromas para aliviar la tensión. A las casi 5 p. m., el exdiputado ya esperaba en el altar, con traje impecable y emociones a flor de piel.



La llegada de la novia marcó el inicio oficial del acto. Jessie Montes de Oca lució un vestido blanco elegante y sencillo que no pasó desapercibido. En medio de risas y complicidad, el novio no ocultó su emoción y, con un gesto espontáneo, tocó el vestido para sentir la confección, arrancando sonrisas entre los presentes.



Durante la ceremonia se realizó la firma oficial, el intercambio de anillos y los votos. La novia ofreció un mensaje profundo y emotivo, en el que prometió acompañarlo, describirle los atardeceres y agradecerle por un amor que, según expresó, le enseñó que “la presencia se ve con los ojos del corazón”.



López respondió con una sorpresa especial al invitar al cantante Jorge Chicas, quien aportó un momento musical que terminó de envolver el acto en emoción.

Las palabras de las madres de ambos también marcaron uno de los momentos más sensibles de la tarde: la madre del novio confesó que durante mucho tiempo pidió a Dios que su hijo encontrara una mujer de valores, mientras que la madre de la novia agradeció por haber ganado no solo un yerno, sino un hijo más.



Tras la ceremonia, los invitados pasaron a la recepción, donde el café y la repostería abrieron el apetito. El menú principal incluyó ensalada, puré de papa y pollo a la plancha con salsa blanca, y cerró con un flan de maracuyá acompañado de galleta y leche condensada.



La noche continuó entre bailes, abrazos y risas, y aunque cerca de las 9 p. m. la actividad formal llegó a su fin, para la pareja apenas comenzaba una nueva etapa marcada por el amor, la complicidad y, como ellos mismos lo describieron, mucho vacilón.

