Opo Marin a Melissa Mora: “Vamos a ver si algún día te llaman a los Grammy, donde sí vas a ir”

Sin embargo, la ausencia de la modelo y cantante no pasó desapercibida, por lo que Opo Marin no dudó en expresar, abiertamente, su molestia ante esta situación.

“Me dolió mucho, Melissa, porque cuando me dijeron que serías ganadora de un premio, me emocioné mucho. Aunque tenés todo el derecho a priorizar tus compromisos, siento una profunda decepción porque tu presencia habría sido crucial para callar bocas. Despreciaste esta hermosa noche de gala por unas fotos”, dijo Marín.

Ante la controversia, se le consultó a Melissa Mora sobre su ausencia, y ella respondió: "Le comuniqué desde la tarde que no podría asistir debido a una sesión de fotos. Empecé las fotos tarde y como yo vi el panorama, yo dije no, no voy a salir de aquí temprano", explicó Mora ante la consulta de De Boca en Boca.