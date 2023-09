Opinión en programa de radio desató pleito entre Christian Sandoval y René Barboza

“No crean en esos discursos de alguna gente que anda en programas deportivos, que nada tienen que hacer, pensando que quieren ser alcaldes de Tibás. No es que un cantante, un actor, un comediante, farandulero quiera ser alcalde, con todo lo que quiero y respeto a don René Barboza”, opinó el periodista deportivo Christian Sandoval, durante la transmisión de un partido de fútbol, la semana anterior.

Barboza no se esperó para responderle a Sandoval y dijo desconocer por completo sus atestados.

El estadígrafo del fútbol nacional agregó: “Lo que dije, lo sostengo. Yo soy tibaseño y tengo derecho de decir por quién voy a votar y no será por René Barboza; si eso no le gusta, no es mi problema”.