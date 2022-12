Omar Cascante chinea y le canta a la mujer de su vida

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, el presentador de Buen Día, Omar Cascante, demostró el gran amor y respeto que tiene por su abuelita Dora, quien tiene 86 años.



En la grabación se observa cómo el periodista la serenatea en la comodidad de su hogar e, incluso, le hace un masaje en los pies.



“Yo desde niño le acariciaba las piernas y ya 'viejón' suelo hacerlo porque es la costumbre, le gusta y es tan solo un poquito para poder retribuir la lista de enormes gestos que ha tenido, no solo conmigo, sino con toda la familia”, indicó el comunicador.



Según Cascante, cada vez que su abuela lo visita en casa, él saca su guitarra y aprovecha para cantarle los boleros que más le gustan, pues aunque no recuerda la mayoría de las letras, siente que a través de esos momentos puede hacerla "viajar en el tiempo".



“Yo le canto temas como Conversación en tiempo de bolero u Hola soledad y ya casi no las recuerda, y me llena de mucha nostalgia, pero acá estoy yo para recordárselas. A mi abuelita le digo que la amo y que acá estaré para cuidarla y honrarla”, concluyó.



No se pierda la nota completa en el video adjunto.