Novio de Verónica González calienta las redes sociales con sexis fotos

El modelo y atleta Jesse del Valle es el nuevo novio de la presentadora de televisión Verónica González, según lo confirmaron ambos en el programa De Boca en Boca.



El joven de 29 años, quien es oriundo de Turrialba y graduado en Administración y Mercadeo, conversó con el periodista Walter Obando y le confesó que él estaba viviendo en Guatemala; pero, cuando llegó a Costa Rica solo por vacaciones, se animó a invitar a Verónica a salir. Desde hace dos meses, entablaron una relación amorosa.



"Siempre hemos hablado, pero nunca como plan ligue, hasta ahorita que estaba viviendo en Guatemala y que yo le dije que iba para Costa Rica una semana y que me encantaría invitarla a salir. Intentamos la primera vez y no se dio y luego ella me escribió y ahí fue donde salimos", comentó el también competidor fitness.



Actualmente, González y Del Valle aseguran estar disfrutando del momento y compartiendo experiencias maravillosas juntos.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.