Novia de Mauricio Hoffmann ante críticas: "Las mujeres siempre estamos expuestas"

Por De Boca en Boca Redacción | 5 de agosto de 2022, 15:20 PM

La maquillista María José Ulate es ahora más reconocida en redes sociales, esto a raíz de la relación que mantiene con el presentador Mauricio Hoffmann. Aunque muchos seguidores la apoyan, otros la atacan con críticas, por lo que ella se defiende y asegura que estas no le afectan.



“La gente siempre va a criticar a la que está operada porque está operada, a la que se produce un montón porque se produce, las mujeres siempre estamos expuestas”, comentó Ulate.



Para “Majo”, la felicidad se encuentra en la sencillez de la vida, no se necesita mucho para ser feliz y plena.



“Para mí, una familia sana, un cuerpo sano y un trabajo que te haga feliz, son las tres cosas indispensables para ser feliz y, gracias a Dios, las tengo en mi vida”, agregó.



Durante la entrevista, Ulate aprovechó para dejar claro que dentro de sus actuales planes de vida no está ni casarse ni tener hijos, aunque esto no le impide apoyar a su pareja en su rol como papá y en todos sus proyectos, como “Dancing With The Stars”.



Repase la nota completa en el video adjunto.