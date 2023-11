Nieta de Tía Florita defiende a su novio de comentarios que lo tachan de “machista”

La hija de la chef Viviana Muñoz, Bárbara Echandi, sale en defensa de su novio, Fernando Rodas, ante comentarios que lo etiquetan como machista. Ella asegura que es un hombre excepcional y distante de actitudes de ese tipo.



Hace unos días, Rodas compartió con De Boca en Boca que su novia es "poco chineadora". Echandi también admitió que su futuro esposo es un poco celoso, pero afirmó que manejan esa dinámica de manera saludable (ver video adjunto).



Las declaraciones del médico generaron una avalancha de comentarios, lo cual nos llevó a buscar a la modelo para obtener su perspectiva al respecto. Bárbara dejó claro que su novio "no es machista".



"Comentarios siempre van a estar, buenos o malos, uno no se va a salvar de nada, sea una buena noticia o una mala. Yo estoy feliz con él y estoy segura de que él es el indicado. Yo no voy a decir acepto a cualquier persona, ya lo conocí y a su familia también", dijo.



La terapista del lenguaje explicó que las palabras de su novio fueron en tono de broma y representan simplemente "su forma de expresarse".



"Él no es machista para nada y no tiene ninguna mala intención", concluyó la nieta de Tía Florita.



La pareja pasará a la vida seria el 6 de abril de 2024. La ceremonia religiosa se realizará en Costa Rica.