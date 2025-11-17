“Necesité transfusión”: Esposa de Bryan Ruiz enfrenta su semana más dura de quimioterapia

Carolina Jaikel, esposa del exseleccionado nacional Bryan Ruiz, compartió hace pocas horas uno de los testimonios más delicados desde que en agosto anunció que enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea.



En sus redes sociales, la también empresaria y creadora de contenido —que ha formado una comunidad enorme alrededor de su fe, sus mensajes y su proceso— reveló que esta última semana “ha sido la más complicada y retadora” desde que supo de su enfermedad.



Carolina explicó que la quimioterapia le provocó una anemia severa y niveles de desgaste que nunca había experimentado.



“La quimio me volcó a niveles que no había vivido… me dio una anemia fea y necesité una transfusión de sangre. La mejora fue muy despacito”, escribió.

Publicación de Carolina Jaikel.

Contó que en los últimos días tareas tan simples como bañarse o caminar a la cama se convirtieron en un reto enorme, un impacto físico y emocional que describió con total honestidad: “Nunca había sentido que bañarme o dar pasitos fuera un reto. Manejar la cabeza cuando el cuerpo no responde no es fácil”.

A pesar del panorama, la fe sigue siendo su motor. Desde el inicio de su tratamiento, Jaikel se ha aferrado al Padre Pío, San Charbel y a la oración constante. Incluso en este episodio tan crítico dijo sentir “paciencia, fortaleza y ángeles alrededor”, asegurando que poco a poco su cuerpo comenzó a responder otra vez.

Hoy, conmovida y agradecida, celebró un avance: “Hoy más agradecida que nunca de poder moverme poco a poco de nuevo”.﻿

Su blog personal actualmente lo conforman más de 60 mil personas que siguen de cerca sus mensajes.