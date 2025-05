Muerte de Carlos Echandi une aún más a Tía Florita y Viviana Muñoz

El último adiós al hijo de la reconocida chef Tía Florita, Carlos Echandi, se realizó este lunes. A pesar del dolor, su viuda, Viviana Muñoz, aseguró que están muy pendientes del bienestar de la querida cocinera costarricense.



“Está devastada y con una fortaleza, esa paz, esa fe al Espíritu Santo que la va a sostener ya hoy. Ayer cuando la trajimos, pues sí, estábamos muy preocupados, ya hoy hablamos en la mañana y tomamos algunas decisiones”, expresó Viviana.



La chef también comentó que existían algunas inquietudes sobre los deseos de Carlos, pero que la respuesta de Tía Florita la sorprendió gratamente.



“Estaba un poquito ansiosa porque hay cosas que Carlos me pidió, y tal vez la mamá lo quería hacer de otra forma, entonces qué hago, pero es increíble las cosas que pasan y solo dije: Carlos, ayúdame porque aquí todo tiene que ser lo mejor e inmediatamente me entró la llamada de ‘Chichita’ (Tía Florita), a decirme tal cual Carlos lo quería”, relató.



Viviana enfatizó que, junto a sus hijas, se encargará de cuidar con esmero a Tía Florita, algo que le prometió a su esposo antes de que falleciera.



“Cuando me dijeron que se estaba yendo, hasta le canté su canción preferida de Kapusta; las hijas, los amigos estaban, toda la gente cercana a él estaba ahí. Yo salí un ratico a tomar un poquito de agua y supe qué tenía que decir y me acosté y le dije en el oído: ‘Andate tranquilo, no me voy a derrumbar, ni Daniela, ni Bárbara, nos vamos a derrumbar. Seguiremos su ejemplo de vida y cuidaremos inmensamente a tu mamá’”, expresó conmovida.



Finalmente, Viviana manifestó el profundo respeto y admiración que siente por su suegra.



“Debemos seguir rezando inmensamente por ella, apoyarla, respetarla, darle sus espacios y acompañarla, estamos juntas. Está muy bien de salud”, concluyó.