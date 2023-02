Montserrat del Castillo: "Ya no permito que nadie me falte el respeto"

"Yo como mujer me siento responsable de defender a otras, no machacarlas, no hacerlas llorar, no hacerlas sufrir. Además, demasiado sufrimiento tenemos a nuestro alrededor, es muy difícil ser mujer, es muy difícil ser mamá, es muy difícil porque nosotras queremos ser perfectas muchas veces, vernos perfectas también, y yo tengo un testimonio de vida muy lindo que la gente puede aprovechar, y en vez de aprovecharlo, me dan y me dan y me critican pero Montserrat hoy se para delante de ustedes sin esos nervios, ya no lloro, yo ya no me critico en un espejo, y yo ya no permito que nadie me falte el respeto. ¿Por qué? Porqué dejé de leer, dejé al agresor que era la persona que siempre estaba ahí comentando, pero yo también le daba un espacio, yo también abría la puerta cuando leía. Uno tiene que cerrar esas puertas, uno tiene que de verdad agarrar y decir, “si ya me está dando limones, ¿qué hay que hacer?, ¡limonada!”