Modelo Valeria Rees y Kurt Werner se casan en Italia

La modelo y ex Miss Costa Rica, Valeria Rees, sorprendió a todos sus seguidores al dar el “sí” junto a su novio, Kurt Werner, en una boda muy íntima celebrada en Italia.



La noticia tomó por sorpresa a más de uno, pues la pareja no había comentado públicamente sobre sus planes de matrimonio.



Valeria y Kurt mantienen una relación de varios años y son conocidos por compartir en redes sociales los buenos momentos que disfrutan juntos, tanto en Costa Rica como en sus viajes al exterior.



El encargado de confirmar la unión fue Werner, quien compartió en sus redes sociales una sencilla, pero poderosa frase: “Hoy me casé”.



Por su parte, Rees también subió una fotografía con su ahora esposo, ambos vestidos de blanco, con un mensaje breve y muy significativo: “Hicimos algo”.