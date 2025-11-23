Modelo Greivin Morgan lamenta la dolorosa pérdida de su madre

El modelo costarricense Greivin Morgan compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su amada madre, a quien siempre describió como una mujer llena de luz y alegría.



A través de sus redes sociales, Morgan expresó el profundo dolor que enfrenta, acompañado de un mensaje cargado de fe y amor.

“Así te recordaré, madre, como la alegría pura de la vida; no sé qué escribir, pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad”, escribió el modelo.

Sus palabras conmovieron a amigos, colegas y seguidores, quienes no tardaron en enviarle muestras de cariño y fortaleza en este difícil momento.

