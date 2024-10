Melissa Mora pone en pausa su boda con Alberto Gómez: “Me estoy dando un tiempo para mí”

A pesar de haber anunciado su ruptura el pasado 5 de junio, la cantante Melissa Mora reveló en exclusiva a De Boca en Boca que “no se quitó el anillo de compromiso”. En agosto, decidió retomar su relación con su exnovio, Alberto Gómez, conocido como “Beto”, pero recientemente confirmó que ambos “se están dando un tiempo para pensar las cosas”

“Ahorita me estoy dando un tiempo para mí, no me gusta estar diciendo soltera, casada, no, porque este tema lo voy a cansar, pero este año no ha sido el más bien en la relación, por decirlo así”, expresó Mora.