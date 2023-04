Melissa Mora dice que sus críticos "probablemente tienen problemas de autoestima"

13 de abril de 2023, 14:53 PM

Por Adison González.



La modelo y cantante, Melissa Mora, se sacude de las críticas en redes sociales por su música y asegura que esas personas "probablemente tienen problemas de autoestima".



"Cómo me voy a poner a pelear con una persona que no me conoce y, probablemente, tiene problemas de autoestima e inseguridad", dijo Mora.



La artista comentó que ya es una mujer más madura; por lo tanto, ya no tiene la edad para andar cantando el Bam-Bam en bares, conciertos y discotecas.



Mora agregó que disfruta cantar y que le gusta la música ranchera; por eso, lanzó el cover de Maldita primavera en versión banda.



La modelo dejó claro que ella sabe quién es y el valor que tiene, por lo tanto, no se deja opacar por otras personas.