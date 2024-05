Melissa Mora cuenta por qué prefiere a hombres mayores para una relación

La cantante y modelo, Melissa Mora, habló con De Boca en Boca sobre sus experiencias con hombres mayores y por qué los prefiere para mantener una relación.



“De verdad que los hombres mayores la hacen sentirse mejor, más madurez para tratarlo; cuando he tenido parejas de la misma edad, sinceramente, he salido muy lastimada, entonces es por eso que últimamente voy optando por más madurez”, dijo Mora.

La cantante dejó claro que no ha recibido beneficios económicos de ninguna pareja y menos que le regalen una casa.



“Ningún novio me ha dado una casa o algún apartamento, he tenido mis cosas por mi esfuerzo, es muy fácil hablar, yo sí he recibido regalos bonitos de mis exnovios, pero ninguna casa”, agregó Melissa.