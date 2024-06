Melissa Mora confiesa que vendió un anillo de compromiso

La cantante Melissa Mora ha anunciado su regreso a la soltería tras finalizar la relación con el empresario Alberto Gómez. A pesar de la ruptura, ella decidió quedarse con el anillo de compromiso que su expareja le entregó hace unos meses.



Entre risas, la modelo confesó que, en el pasado, ha vendido otros anillos de compromiso (ver video adjunto).



“Yo sí he vendido anillos de compromiso, le soy sincera. He recibido cinco anillos y uno sí lo vendí porque el hombre era muy tacaño”, comentó Mora.



La hermana de Melissa, Fabiola Mora, también se pronunció en apoyo a la artista nacional, brindándole un consejo en este difícil momento: “Debe escuchar el corazón”. Mora respondió a su hermana con una reflexión: “A veces, el corazón traiciona”.



La intérprete de Bam bam fue enfática al aclarar que la ruptura con “Beto” no se debió a un tema de infidelidad. Además, compartió que no se ha puesto un límite de tiempo para volver a creer en el amor y que está abierta a nuevas oportunidades cuando el momento sea el adecuado.