Melissa Mora aclara que está soltera, pero no disponible

La modelo y cantante costarricense, Melissa Mora, dejó claro que actualmente se encuentra soltera, aunque no necesariamente disponible, y está disfrutando al máximo esta etapa de su vida.



“Estoy soltera, pero no en disposición. Si estoy con Beto, es porque quiero estar con él. También porque me siento en esa capacidad, pero ahorita estoy superbién, feliz. Estoy trabajando; si estoy con Beto, pues nos vemos, y si no todo bien”, expresó Mora con sinceridad.



Melissa comentó que en este momento está enfocada en su bienestar personal y profesional, y que está disfrutando su soltería sin presión alguna.



“Ya la relación que hemos tenido ha sido de cinco años, no me ven con uno, ni con otro, yo en el momento que quiera estar con alguien, es para alguien serio; si no, estoy solita trabajando”, manifestó la cantante.



Además, agregó que su relación con Alberto Gómez ha tenido altibajos, pero que eso forma parte de su situación actual.



“A veces está bien con Alberto Gómez y a veces termina, pero es parte de una soltería”, finalizó.