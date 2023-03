Melissa Durán se refiere a las críticas que recibe por sus retoques estéticos

14 de marzo de 2023, 16:33 PM

Por Adison González. La presentadora Melissa Durán asegura que vive al máximo su etapa de madre y que siempre ignora a esas personas que la critican por sus retoques estéticos. "Son diferentes opiniones y uno sabe que no le va a caer bien a todo mundo, pero mientras uno esté contento con uno mismo, eso pasa y ya", aseguró. Durán comentó que respeta a las personas que la critican, pero no lo comparte y, por eso, no lee comentarios. "Uno aprende a escuchar a la gente que uno ama y a la gente que te conoce realmente", agregó.

Sobre su faceta como madre, reveló que trata de aconsejar a sus hijas en el amor, porque le da miedo que les rompan el corazón. "No he interiorizado cómo me siento en esa etapa. Creo que lo tengo un poco bloqueado, ya la mayor tiene novio y la del medio dice que no, pero yo creo que sí", dijo Durán.