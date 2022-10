Melissa Alvarado: “Jamás creí que tanta gente siguiera mi trabajo y mi carrera”

Por De Boca en Boca Redacción | 14 de octubre de 2022, 18:17 PM

Periodista: Minerva Rojas.

Durante los últimos días, en diferentes medios de comunicación se desataron una serie de noticias que generaron incertidumbre sobre la participación de la periodista Melissa Alvarado en el “Show del Mundial”, programa especial que Televisora de Costa Rica tiene preparado para la cobertura del torneo de fútbol en Qatar.



Sin embargo, ella confirma que, durante todo este angustioso episodio, permaneció muy tranquila, ya que siempre tuvo el visto bueno por parte de sus jefaturas y su espacio en el avión está confirmado desde hace mucho tiempo, incluso su boleto ya estaba comprado.



Lo que sí tomó por sorpresa a la periodista fue la gran cantidad de personas que mostraron su cariño, apoyo y admiración por su trabajo a través de conmovedores mensajes que se dejaron ver en las redes sociales, incluso, muchos se los hicieron llegar por privado, lo cual ha sido una inspiración para la comunicadora.



“La verdad es que sí fue muy abrumador, pero me siento muy agradecida con la gente porque jamás me esperé tanto apoyo y tanto cariño de personas que uno ni tan siquiera conoce”, comentó Alvarado.



La comunicadora se ha dedicado al Periodismo Deportivo desde el 2010, en un gremio donde la mayoría son hombres, pero esto no la ha hecho sentir intimidada o desmotivada, por el contrario, le ha servido para forjar carácter y esforzarse por siempre estar preparada y a la altura de compartir y debatir con sus compañeros sobre cualquier tema.