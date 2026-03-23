Maynor Solano se da otra oportunidad en el amor y revela con quién está saliendo

El periodista deportivo Maynor Solano inicia una nueva etapa en su vida personal y se da una nueva oportunidad en el amor. Así lo confirmó en declaraciones al programa De Boca en Boca, donde reveló que actualmente está conociendo a la farmacéutica Marcela Chávez.



“Estoy comenzando a salir con ella, a conocerla. Tenemos un mes de estar conociéndonos, ya hemos salido a un par de actividades juntos”, dijo Maynor al consultarle De Boca en Boca sin dar más detalles.

El comunicador se muestra pleno y sonriente en esta etapa, disfrutando de la compañía de su nueva pareja mientras avanza en este proceso de conocerse.



Solano tiene más de un año de separado de Karina Rodríguez, con quien mantiene una relación cordial enfocada en la crianza de sus dos hijos.



Meses atrás, el periodista hizo pública su separación y desde entonces ha insistido en la importancia de priorizar el bienestar de su familia, especialmente de sus hijos.



Ahora, el también presentador abre un nuevo capítulo en su vida personal, marcado por la discreción y la intención de avanzar paso a paso en esta nueva relación.

