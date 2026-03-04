Maynor Solano asegura que tiene muy buena relación con su expareja

El periodista Maynor Solano confirmó a De Boca en Boca que ya tiene más de un año de separado de Karina Rodríguez y asegura que está viviendo esta etapa de soltería con tranquilidad y enfoque.



Hace algunos meses el comunicador había dado a conocer su separación, y ahora revela que mantiene una muy buena relación con su expareja, principalmente por el bienestar de sus hijos.



“Muy enfocado en mis hijos y en mi trabajo. Yo ya tengo un año y tres meses de separado, y el tema legal del divorcio hace unos cuatro meses”, comentó Solano.



El periodista deportivo también señaló que no existe un tiempo definido para volver a enamorarse y que el amor no responde a plazos establecidos.



“Yo con Kari tengo una muy buena relación, principalmente porque todos los días hablamos por los chicos. Siempre nos respondemos de muy buena manera, porque es el ejemplo que tenemos que darles a ellos. La cordialidad y el respeto que le tengo a Kari son muy grandes”, agregó.



Finalmente, el comunicador aseguró que no se debe creer todo lo que circula en redes sociales y la importancia de tomar decisiones en busca de un bienestar de ambas personas.