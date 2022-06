Mauricio Hoffman se prepara para pilotear aviones

Por Walter Obando | 9 de junio de 2022, 14:57 PM

A sus 39 años, Mauricio Hoffman hace realidad su sueño de pilotear aviones.

Según la estrella de “Dancing With The Stars”, desde que tiene memoria se imaginaba en el aire siendo piloto, razón por la que en este 2022 decidió dejar los miedos atrás y comenzar a estudiar.

“Desde que soy un chiquillo, me han llamado mucho la atención los aviones, siempre he querido pilotear y, bueno, pues este año dije que era momento”, detalló Hoffman.

De Boca en Boca retó al ahora bailarín a subir por los aires a pilotear un avión; por lo que, sin dudarlo, Mauricio aceptó y maniobró por primera vez una aeronave por los alrededores de San José.



“Es una adrenalina, es una sensación que no se puede describir, el que tiene esta pasión sabe lo que se siente. En los aires me siento como dicen, popularmente, en mi charco”, dijo el también presentador del programa “Sábado feliz”.



No se pierda la nota completa en el video adjunto.