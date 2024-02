Maureen Salguero habla sobre el hombre que le derrite el corazón

La presentadora Maureen Salguero tiene tres años de estar soltera; pero dice que tiene una persona que derrite su corazón y que no se imagina una vida sin él: su padre, Daniel Rodríguez (ver nota completa en el video adjunto).

“No logro proyectarme sin él, no sé, yo le pido y le digo a él: 'No te me muras, yo quiero que estés en mi graduación'. Mi papá es una cosa maravillosa para mi vida”, dijo Salguero.



La comunicadora asegura que su papá es un hombre muy cariño y que disfruta pasar tiempo con él.