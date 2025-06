Marilin Gamboa rompe el silencio sobre su lucha con la maternidad

Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la querida expresentadora de televisión Marilin Gamboa compartió uno de los capítulos más íntimos y desafiantes de su vida: la imposibilidad de convertirse en madre biológica.

​“Desde los 28 años me enteré de que no podía ser mamá. He tenido miomas uterinos grandes en cuatro ocasiones. Se alojaron en un lugar complicado y, aunque me han operado, mis órganos reproductivos no han sido removidos por completo”, relató con valentía.