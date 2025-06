Marianela Valverde sobre su hija: “Dios mío, acá está, valió la pena”

La expresentadora de televisión, Marianela Valverde, está que no se cambia por nadie tras el nacimiento de su adorada hija, Macarena, hace pocos más de una semana.

Conmovida, asegura que todo el esfuerzo realizado para cumplir su sueño de ser padres ha valido la pena.

​“Cuando la veo, a veces me toca asimilar que esto realmente está sucediendo, que no es un sueño y que cada proceso vivido, cada lágrima y dolor me trajo a donde estoy: aquí con ella. La veo y a veces no me lo creo, y me digo ‘Dios mío, acá está, valió la pena’”, expresó.